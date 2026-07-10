Зарядка раз в месяц, полная защита от воды, особый дизайн, 120 режимов тренировок, GPS, NFC, датчики ЧСС и SpO2. Представлены умные часы Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition

Honor представила специальную версию умных часов Watch 6 Plus — Motorcycle Edition, созданную совместно с китайским мотогонщиком Чжан Сюэ и его брендом мотоциклов ZX Moto. Новинка получила особый дизайн, тематические функции для любителей мотоспорта и при этом сохранила все основные характеристики стандартной модели.

Изображение: Honor

Главное отличие Motorcycle Edition — в фирменном оформлении. Часы получили специальную загрузочную анимацию с логотипом ZX Moto, эксклюзивные звуковые эффекты (рев двигателя), режим предупреждения о превышении скорости и отдельный спортивный режим, ориентированный на мотоциклистов.

При этом технически устройство полностью повторяет обычные Honor Watch 6 Plus. Часы оснащены 1,46-дюймовым экраном AMOLED с пиковой яркостью до 3000 нит и батареей емкостью 1000 мАч. Последняя обеспечивает до 35 дней автономности в режиме энергосбережения, до 17 дней при обычном использовании и до 42 часов при постоянно включенном GPS.

Изображение: Honor

Honor Watch 6 Plus поддерживают более 120 спортивных режимов, включая 15 новых профессиональных программ тренировок. Среди них есть необычный режим для бадминтона: часы анализируют силу и скорость ударов, считают серии и помогают вести статистику матчей. Спутниковая навигация — с поддержкой шести систем, предусмотрены датчики для измерения пульса и уровня кислорода в крови (SpO 2 ), а также функции анализа аэробной и анаэробной нагрузки.

Кроме того, часы оснащены NFC-модулем для бесконтактной оплаты и могут использоваться как полноценный спортивный помощник на каждый день. Толщина корпуса составляет 10,8 мм, масса — 41 грамм. Есть защита 5 ATM и IP69