«Робофон» от Honor выйдет уже в августе, линейка Honor Magic 9 — в октябре

В Cети появились новые подробности о будущих смартфонах Honor. По данным китайского инсайдера Wisdom Pikachu, компания готовит сразу две крупные премьеры: необычный Honor Robot Phone может дебютировать уже в августе, а новая линейка флагманов — Honor Magic9 — в октябре.

Скриншот видео Honor

Honor, судя по всему, решила разделить презентации и не объединять все устройства в один запуск.

Концепт Honor Robot Phone был представлен в 2025 году, его главной особенностью стал необычный трехосевой поворотный блок камеры с 200-мегапиксельным сенсором. В отличие от обычных смартфонов, где фронтальная камера встроена в экран, камера Robot Phone сможет самостоятельно поворачиваться вперед и назад, выполняя роль универсального модуля для фото и видеосъемки. Получается что-то вроде камеры на карданном подвесе.

Что касается линейки Magic 9, то ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что устройства получат новую топовую 2-нанометровую SoC Qualcomm, плоский экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1,5K, аккумулятор емкостью более 8000 мА·ч.