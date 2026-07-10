Samsung выпустила важные обновления для Galaxy S26 и Galaxy S25 — компания закрывает критические уязвимости

Samsung начала распространять июльское обновление безопасности 2026 года для флагманских смартфонов Galaxy S25 и Galaxy S26. Пока новая прошивка доступна только пользователям в Южной Корее, однако в ближайшие дни обновление должно появиться и в других странах.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Обновление для серии Galaxy S25 имеет размер 560 МБ, номер — S93xNKSSBCZG3. Для линейки Galaxy S26 размер обновления примерно тот же, номер прошивки — S94xNKSS4AZG3.

По данным Samsung, июльский патч устраняет 57 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях программного обеспечения. Из них 5 уязвимостей критические, 42 — опасные.

Интересно, что в этом месяце компания изменила привычный порядок распространения обновлений. Обычно первыми новые патчи получают смартфоны, затем планшеты и умные часы. Однако в июле Samsung сначала выпустила обновление безопасности для Galaxy Watch, а уже после этого начала обновлять смартфоны.