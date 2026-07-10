Samsung выпустила важные обновления для Galaxy S26 и Galaxy S25 — компания закрывает критические уязвимости

Samsung начала распространять июльское обновление безопасности 2026 года для флагманских смартфонов Galaxy S25 и Galaxy S26. Пока новая прошивка доступна только пользователям в Южной Корее, однако в ближайшие дни обновление должно появиться и в других странах.
Обновление для серии Galaxy S25 имеет размер 560 МБ, номер — S93xNKSSBCZG3. Для линейки Galaxy S26 размер обновления примерно тот же, номер прошивки — S94xNKSS4AZG3.
По данным Samsung, июльский патч устраняет 57 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях программного обеспечения. Из них 5 уязвимостей критические, 42 — опасные.
Интересно, что в этом месяце компания изменила привычный порядок распространения обновлений. Обычно первыми новые патчи получают смартфоны, затем планшеты и умные часы. Однако в июле Samsung сначала выпустила обновление безопасности для Galaxy Watch, а уже после этого начала обновлять смартфоны.
Параллельно Samsung продолжает работу над One UI 9.0 на базе Android 17. Компания уже начала разработку новой оболочки для серии Galaxy S25, а владельцы Galaxy S26 получили доступ к бета-версии еще в мае. Релиз финальной One UI 9.0 ожидается 22 июля в один день с премьерой Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 (предзаказы на них уже принимаются).
Комментарии