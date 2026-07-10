OpenAI закрыла браузер Atlas, но перенесла ИИ-функции ChatGPT в Chrome

OpenAI прекращает развитие браузера Atlas, который компания позиционировала как браузер с интегрированным ChatGPT. Вместо отдельного браузера OpenAI переносит протестированные в Atlas функции в расширение ChatGPT для Google Chrome и настольное приложение ChatGPT.

В расширении для Chrome ChatGPT получает доступ к содержимому открытой страницы и может использовать его как контекст для работы. Пользователь может попросить систему пересказать статью, объяснить сложный материал, ответить на вопросы по странице, выполнить перевод или начать более продолжительную задачу, не покидая браузер.

Часть возможностей Atlas также переходит в настольное приложение ChatGPT. В нём OpenAI развивает встроенный браузер, который позволяет открывать сайты, входить в учётные записи, скачивать файлы и взаимодействовать с веб-страницами непосредственно внутри приложения. Кроме того, компания использует отдельный облачный браузер, работающий на серверах OpenAI, где ИИ-агенты могут выполнять действия от имени пользователя.

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Решение отказаться от собственного браузера Atlas появилось спустя несколько месяцев после того, как директор направления приложений OpenAI Фиджи Симо (Fidji Simo) призвала команду сократить работу над второстепенными проектами. В рамках этого подхода компания ранее также закрыла инструмент для генерации видео Sora.

Похожее решение есть у Google для работы с Gemini в Chrome. ИИ-помощник Google через боковую панель браузера умеет анализировать открытую страницу, создавать краткие пересказы, отвечать на вопросы по содержимому вкладки и помогать с написанием текста. Gemini также может работать сразу с несколькими вкладками и взаимодействовать с сервисами Google Workspace, включая Gmail, Google Calendar и Google Drive.

Функции браузерного ИИ развивает и компания Anthropic в Claude. В настольном приложении Claude доступны работа с файлами на компьютере, локальные подключения и плагины, а также управление браузером через Claude в Chrome. Отдельная функция Computer Use позволяет Claude выполнять действия на экране пользователя — нажимать кнопки, вводить текст и переходить между страницами. Для пользователей, которые не могут установить приложение, Anthropic также открыла доступ к функции Cowork через браузер, однако без возможностей работы с локальными файлами и устройствами.