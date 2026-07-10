Toyota удвоила продажи в России, самые популярные модели — RAV4 и Highlander

Продажи новых автомобилей Toyota в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли более чем в два раза: за 6 месяцев на учет было поставлено 16 648 новых автомобилей японской марки против 8187 за аналогичный период прошлого года, что соответствует росту на 103%. Об этом сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Изображение: Toyota

Самой востребованной моделью остается кроссовер Toyota RAV4. За январь-июнь россияне зарегистрировали 5779 таких автомобилей, что составляет 34,7% всех продаж бренда.

Второе место занял Toyota Highlander с результатом 5136 автомобилей и долей 32,7%. На третьей позиции расположился бизнес-седан Toyota Camry, который выбрали 3099 покупателей.

Вместе эти три модели обеспечили около 86% всех продаж Toyota в России, тогда как на остальные автомобили марки пришлось лишь 14% регистраций.