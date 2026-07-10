На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-29»

На космодроме Байконур завершена сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Государственная комиссия разрешила вывезти ракету на стартовый комплекс, где ее установят 11 июля.

Изображение: Роскосмос

Ракету разместят на стартовой площадке №31. После установки специалисты приступят к заключительному этапу подготовки к запуску, который запланирован на 14 июля.

Изображение: Роскосмос