На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-29»

На космодроме Байконур завершена сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Государственная комиссия разрешила вывезти ракету на стартовый комплекс, где ее установят 11 июля.
Ракету разместят на стартовой площадке №31. После установки специалисты приступят к заключительному этапу подготовки к запуску, который запланирован на 14 июля.
На борту «Союза МС-29» к Международной космической станции отправятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Их полет пройдет в рамках экспедиции МКС-75. Ожидается, что экспедиция на Международной космической станции продлится 261 сутки.
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