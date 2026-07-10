На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-29»

Космонавтам предстоит провести на МКС почти 9 месяцев

Наука и космос

На космодроме Байконур завершена сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Государственная комиссия разрешила вывезти ракету на стартовый комплекс, где ее установят 11 июля.

Изображение: Роскосмос

Ракету разместят на стартовой площадке №31. После установки специалисты приступят к заключительному этапу подготовки к запуску, который запланирован на 14 июля.

Изображение: Роскосмос

На борту «Союза МС-29» к Международной космической станции отправятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Их полет пройдет в рамках экспедиции МКС-75. Ожидается, что экспедиция на Международной космической станции продлится 261 сутки.

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