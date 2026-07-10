Экран E Ink разогнали до 80 Гц. Представлен необычный смартфон Bigme Hibreak Dual 2 с двумя дисплеями на 5 и 6 дюймов

Компания Bigme открыла предзаказы на необычный смартфон Hibreak Dual 2, который оснащен сразу двумя экранами разных типов — энергоэффективным цветным E Ink и привычный IPS. Новинку оценили на Kickstarter в 560 долларов.
Экран E Ink имеет диагональ 6,13 дюйма, разрешение — 824 × 1648 пикселей. Экран IPS — 5-дюймовый, с разрешением 1280 х 720 пикселей. Самое интересное — необычно высокая скорость обновления E Ink: она достигает 80 Гц.
В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 8300. Объем ОЗУ — 12 или 16 ГБ. Есть поддержка двух карт SIM, сетей 5G и стилуса для рукописных заметок и рисования.
Емкость аккумулятора — 4450 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Основная камера — 50-мегапиксельная, фронтальная — с 5-мегапиксельным сенсором.
Bigme позиционирует Hibreak Dual 2 как устройство для тех, кто много читает, работает с документами и делает рукописные заметки. E Ink-экран должен обеспечивать комфорт при длительном использовании и снижать нагрузку на глаза, а IPS-экран позволяет не отказываться от привычных возможностей современного смартфона (например, игр и просмотра видео).
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