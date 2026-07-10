Закат керосиновой эры? Airbus и MTU создадут первый полностью электрический авиадвигатель на водородных топливных элементах

Airbus и немецкий производитель авиационных двигателей MTU Aero Engines объединяют усилия для создания нового поколения авиационных силовых установок. Компании создадут совместное предприятие, которое займется разработкой первого в мире полностью электрического авиационного двигателя на водородных топливных элементах.

Изображение: MTU 2026

О создании совместной компании Airbus и MTU объявили 7 июля 2026 года. Проект станет продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного на Парижском авиасалоне в 2025 году. Запуск нового предприятия запланирован на 2027 год, однако его сроки будут зависеть от получения необходимых разрешений и завершения юридических процедур в Европе.

В рамках сотрудничества Airbus сосредоточится на технологиях коммерческих самолетов и системах хранения жидкого водорода. MTU Aero Engines будет отвечать за разработку самого двигателя, топливных элементов, сертификацию и последующее техническое обслуживание.

Совместное предприятие будет заниматься полным циклом создания силовой установки: разработкой конструкции, инженерными испытаниями, сертификацией, подготовкой к серийному производству, коммерческим внедрением.

В основе будущего двигателя лежит технология водородных топливных элементов. В отличие от традиционных двигателей внутреннего сгорания, такая система не сжигает топливо: электричество вырабатывается в результате химической реакции между водородом и кислородом. В качестве побочного продукта образуется только водяной пар, что позволяет практически исключить выбросы CO? и оксидов азота NO? во время полета.

Разработка станет частью масштабной программы Airbus ZEROe, в рамках которой компания планирует создать первый коммерческий пассажирский самолет на водородном топливе с нулевым уровнем выбросов к 2035 году.