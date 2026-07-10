Планшетофоны возвращаются, официально. Redmi Note 17 получит 7-дюймовый экран и батарею емкостью 8000 мАч

Redmi продолжает раскрывать подробности о смартфонах серии Redmi 17. На этот раз компания раскрыла подробности о базовом Redmi 17.

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Смартфон получит 7-дюймовый экран OLED с кадровой частотой 120 Гц и глобальной яркостью 1200 нит. Также заявлены фирменные технологии защиты зрения (без подробностей).

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Одной из главных особенностей устройства станет аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. Он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт. Кроме того, Redmi подтвердила наличие основной камеры с разрешением 50 Мп.

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Вместе с характеристиками компания показала новый цвет смартфона — Meteor Purple («Метеоритный фиолетовый»). Задняя панель выполнена с декоративным узором, напоминающим следы метеорного дождя.

По данным недавних утечек, Redmi Note 17 получит SoC Snapdragon 6s Gen 4.