Wildberries запустил в «WB Ресейл» постоплату

В сервисе «WB Ресейл» появилась возможность оплачивать товары после получения. Новая функция стала доступна для заказов, оформленных в разделе, где пользователи покупают и продают товары друг другу. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries & Russ).

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По данным Wildberries, сервис продолжает развиваться: сейчас на площадке размещено около 1,5 млн активных объявлений, а ежемесячно публикуются сотни тысяч новых предложений. Каждый месяц к «WB Ресейл» присоединяются более 100 тыс. новых продавцов и покупателей.

Самыми популярными категориями остаются одежда, обувь и книги. Доля успешно завершённых сделок превышает 83%.