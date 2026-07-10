Wildberries запустил в «WB Ресейл» постоплату

Пользователи могут оплачивать покупки после получения заказа

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В сервисе «WB Ресейл» появилась возможность оплачивать товары после получения. Новая функция стала доступна для заказов, оформленных в разделе, где пользователи покупают и продают товары друг другу. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries & Russ).

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По данным Wildberries, сервис продолжает развиваться: сейчас на площадке размещено около 1,5 млн активных объявлений, а ежемесячно публикуются сотни тысяч новых предложений. Каждый месяц к «WB Ресейл» присоединяются более 100 тыс. новых продавцов и покупателей.

Самыми популярными категориями остаются одежда, обувь и книги. Доля успешно завершённых сделок превышает 83%.

«WB Ресейл» интегрирован в экосистему Wildberries, поэтому размещение объявлений, оформление заказов, доставка и получение товаров происходят через инфраструктуру маркетплейса. Возможность постоплаты позволяет покупателям рассчитываться только после получения заказа, а проведение сделки внутри платформы обеспечивает дополнительную защиту интересов обеих сторон.

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