Число владельцев двух и более «Яндекс Станций» с «Алисой» выросло в 1,5 раза за год

Количество пользователей, у которых дома установлены две и более «Яндекс Станции» с «Алисой», за последний год увеличилось на 45% и достигло 6,8 млн человек. Такие данные приводят аналитики компании по итогам исследования обезличенной статистики использования устройств за 2025 год.

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Число владельцев двух колонок выросло с 3 до 4,3 млн, а трех и более — с 1,7 до более чем 2,5 млн. При этом общая аудитория пользователей умных колонок увеличилась на 32%.

По данным исследования, чаще всего «Яндекс Станция» устанавливается в гостиной, реже — в спальне, на кухне, в детской и кабинете. Сценарии использования зависят от места размещения устройства.

В гостиной колонки чаще применяют для управления телевизором и поиска информации, в спальне — для воспроизведения расслабляющей музыки, установки будильников и управления умным домом. На кухне с помощью «Алисы» составляют списки покупок, запускают таймеры и получают ответы на бытовые вопросы, а в детской используют устройство для обучения, сказок и развлечений.