Google: новейшая Gemini 4 Carbon обошла модели OpenAI и Anthropic в тестах кибербезопасности

Пока доступ к ней получат только избранные компании, занимающиеся киберзащитой

Google представила Gemini 4 Carbon — новую модель искусственного интеллекта, ориентированную на программирование, выполнение сложных многоэтапных задач и кибербезопасность. По данным компании, она заняла первое место в рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index версии 5.0 с результатом 59 баллов, опередив Claude Opus 5.5 и GPT-6 Astra.

Модель показала результаты 88,2% в тесте SEC-bench Pro, оценивающем способность находить уязвимости в реальном программном обеспечении, и 54,8% в ExploitGym, проверяющем возможность эксплуатации обнаруженных ошибок. В тесте CWE-bench, посвящённом исправлению уязвимостей, результат составил 71%.

По утверждению Google, Carbon более чем вдвое повысила успешность генерации защищённого кода по сравнению с предшественницей Gemini 4 Argon. Модель также лучше справляется с продолжительными инженерными задачами, снижает количество неподтверждённых утверждений и противостоит атакам через внедрение вредоносных инструкций в запросы.

На первом этапе доступ к Gemini 4 Carbon получат отдельные компании, специализирующиеся на киберзащите. Затем Google планирует расширить круг партнёров в рамках программы Fairwind. Стоимость модели на старте составит $2 за миллион входных токенов и $10 за миллион выходных.