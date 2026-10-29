Пользователи жалуются на проблемы с паузой, воспроизведением и отключением звука в альбомной ориентации на iOS 27.2

Новая проблема iPhone Duo: видео нельзя поставить на паузу или приглушить ⁠ 7

Некоторые владельцы iPhone Duo сообщают о проблемах с управлением видео на внешнем экране устройства под управлением iOS 27.2.

По их словам, при просмотре роликов в альбомной ориентации кнопки паузы и отключения звука могут смещаться, скрываться или переставать реагировать на касания. В отдельных случаях пользователям становится трудно или вовсе невозможно управлять воспроизведением.

Менее чем за неделю после выхода первого складного смартфона Apple iPhone Duo в сети появилось множество сообщений о неисправностях дисплеев.

Южнокорейская компания FineMTEC, выпускающая металлические пластины для шарниров и внутренней опоры складных OLED-дисплеев, отвергла обвинения в причастности к повреждениям экранов некоторых складных смартфонов.