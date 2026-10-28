Новая проблема iPhone Duo: на внешнем экране появилась зелёная полоса

Менее чем за неделю после выхода первого складного смартфона Apple iPhone Duo в сети появилось множество сообщений о неисправностях дисплеев.

После жалоб на повреждения внутреннего экрана появились сведения о первом случае повреждения внешнего экрана. Это усилило дискуссию о надёжности конструкции устройства и качестве контроля на производстве.

По словам владельца смартфона, устройство не падало и не получало ударов. После просмотра нескольких роликов в приложении для коротких видео на внешнем дисплее появилась зелёная полоса. Она возникла в области чёрной рамки, которая отображалась из-за несовместимости приложения с экраном. Точная причина появления полосы остаётся неизвестной.

Проблемы с экранами уже побудили некоторых технических блогеров усомниться в промышленном дизайне iPhone Duo, а также в организации контроля качества и цепочки поставок Apple. Ранее компания признала, что внутренние дефекты дисплея затронули небольшое количество устройств, и рекомендовала владельцам неисправных смартфонов обратиться в AppleCare для замены. При этом Apple утверждает, что большинство аппаратов работает нормально, а дефекты обычно проявляются на раннем этапе эксплуатации.

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