Поставщик шарнира iPhone Duo отрицает обвинения в поломках экранов и грозит судами

Южнокорейская компания FineMTEC, выпускающая металлические пластины для шарниров и внутренней опоры складных OLED-дисплеев, отвергла обвинения в причастности к повреждениям экранов некоторых складных смартфонов.

Проблемы стали обсуждать вскоре после выхода iPhone Duo, а рыночные публикации связывают производителя с поставками компонентов для первого складного смартфона Apple.

Компания подчеркнула, что установить причину неисправности можно только после полноценной технической проверки готового устройства. Конструкция складных смартфонов объединяет множество деталей и сложные механические узлы, поэтому связывать повреждение экрана с одним компонентом без комплексного расследования некорректно. По утверждению FineMTEC, поставляемые ею детали соответствуют техническим спецификациям заказчика, а их качество контролируется на всех необходимых этапах производства.

В заявлении под названием «Официальная позиция по проблеме качества нового продукта заказчика» производитель также предупредил о возможных юридических последствиях распространения недостоверных сведений.

FineMTEC рассматривает возможность гражданских и уголовных исков против тех, кто намеренно публикует или распространяет ложную информацию, способную нанести ущерб деловой репутации компании. При этом публично причина повреждений дисплеев пока не названа.

Заявление было сделано на фоне появления информации о проблемах с дисплеем и программным обеспечением устройства.