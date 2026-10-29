Алюминиевый импортозаместитель: «Ростех» запустил массовый выпуск деталей для электроники

Холдинг «Росэл», входящий в состав «Ростеха», запустил крупносерийное производство высокоточных алюминиевых деталей для радиоэлектроники, приборостроения и машиностроения. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Новая производственная площадка, созданная за счет собственных средств холдинга, рассчитана на выпуск до 900 тыс. изделий в год. Ожидается, что себестоимость продукции снизится на 15% от текущего уровня.

Производство основано на технологии тонкостенного литья, которая позволяет изготавливать детали со стенками толщиной от 0,8 мм и точностью размеров ±0,1–0,3 мм. Благодаря этому изделия сложной формы требуют меньше механической обработки, что сокращает расход материалов и время изготовления. На предприятии организован полный цикл работ — от подготовки расплава до проверки готовой продукции.

В числе выпускаемых компонентов — корпуса радиоэлектронной аппаратуры, теплоотводы и основания силовых модулей. Они применяются в телекоммуникационном оборудовании, промышленной автоматике, автомобильной электронике и машиностроении.

Технологию можно адаптировать под требования конкретных заказчиков. В «Ростехе» рассчитывают, что запуск производства поможет российским предприятиям заместить зарубежные комплектующие и снизить зависимость от иностранных поставщиков.