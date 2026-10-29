Прошивка S948BXXU5BZJA появится в Индии, Европе, Таиланде и других регионах

Samsung выпускает второе октябрьское обновление для Galaxy S26 в Европе и США

Samsung планирует выпустить второе октябрьское обновление программного обеспечения для серии Galaxy S26. По данным инсайдера Таруна Ватса, распространение прошивки должно начаться сегодня, 29 октября, в Индии, Европе, Таиланде и других регионах. Для международных моделей заявлена сборка S948BXXU5BZJA.

Отдельное обновление готовят для американского рынка. Для разблокированных устройств Galaxy S26 с индексом U1, предназначенных для США, ожидается прошивка S948U1UEU5BZJA. Её выпуск также запланирован на сегодня. Таким образом, Samsung намерена обновить смартфоны серии сразу в нескольких регионах, включая международные версии и американские модели без привязки к оператору.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Инсайдер не уточнил, какие именно изменения войдут в новую прошивку. Пока нет подтверждённых сведений о новых функциях, исправлениях ошибок или обновлениях безопасности.

Ранее новая прошивка вышла в Южной Корее.