Неубиваемый смартфон Honor с АКБ на 7700 мА•ч защищён от воды, пыли и падений с высоты до 2,5 м. Представлен Honor X8e

Компания Honor представила смартфон X8e 4G, сделав акцент на автономности и прочности корпуса. Устройство оснащено 6,87-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1592 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1020 кд/м².

За производительность отвечает однокристальная система Snapdragon 685 с графикой Adreno 610. Смартфон получил 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а технология RAM Turbo расширяет возможности виртуальной памяти.

Основная камера на 108 Мп с диафрагмой f/1.75 дополнена вспомогательным модулем. Поддерживается запись видео в разрешении до 1080p и цифровое увеличение 8×. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп. В числе дополнительных функций — инструмент AI Image to Video 2.0, отдельная кнопка быстрого доступа к ИИ-сервисам и NFC. Смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16, поддерживает две Nano-SIM, Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, но ограничен сетями 4G.

Аккумулятор ёмкостью 7700 мА•ч поддерживает проводную зарядку Honor SuperCharge мощностью 45 Вт. Корпус соответствует IP68, IP69 и IP69K, а производитель заявляет о стойкости к падениям с высоты до 2,5 м в лабораторных условиях.

Габариты устройства составляют 168,3 × 78,54 × 8,3 мм, масса — 218,5 г. Honor X8e доступен в оранжевом, золотистом и чёрном цветах. В Азербайджане версия с 6/256 ГБ памяти предлагается примерно за 688–820 манатов, или около 400–480 долларов.