Российский ИИ для проверки паспортов на границе запатентовали в США

Американское патентное ведомство выдало патент на технологию российского разработчика Smart Engines, предназначенную для распознавания документов, удостоверяющих личность. Компания сообщила, что её система уже используется в программных продуктах для банковской, страховой и телекоммуникационной отраслей, а также при проверке документов на российских границах.

Алгоритмы позволяют находить документ в кадре, определять его тип, анализировать структуру и извлекать содержащиеся в нём сведения. Система также проверяет защитные элементы, выявляет признаки подделки и помогает обнаруживать попытки выдать себя за другого человека. Технологию можно применять в различных сценариях идентификации и предотвращения мошенничества.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

При обработке изображений система учитывает геометрию документа, перспективные искажения и сложный фон, которые могут затруднять автоматическое распознавание. Кроме того, она сопоставляет лицо человека с фотографией в документе без создания и хранения биометрических шаблонов.