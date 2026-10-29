Xiaomi выпустила металлический чемодан Mijia с бесшумными колёсами и кодовым замком

Xiaomi начала продавать на китайской площадке JD.com металлический чемодан Mijia стоимостью 1999 юаней.

Новинка сохранила фирменный дизайн с горизонтальными полосами, но получила бесклепочную конструкцию каркаса. Для рамы используется высокопрочный алюминиево-магниево-кремниевый сплав 6-й серии, а внешняя оболочка изготовлена из алюминиево-магниевого сплава 5-й серии. По данным производителя, изготовление металлического чемодана требует около 150 этапов обработки.

Одной из особенностей стали всенаправленные колёса, разработанные совместно с HINOMOTO. Они оснащены независимой металлической системой амортизации и прошли сертификацию SGS. Согласно лабораторным данным, после пробега в 72 км износ обода не превышает 2 мм, а уровень шума при движении составляет менее 43 дБ. Выдвижная ручка изготовлена из алюминиевого сплава 6-й серии, имеет четыре уровня регулировки высоты и, как заявляет компания, сохраняет плавность хода после 18 000 циклов выдвижения.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Внутренний объём чемодана составляет около 37 литров — этого, по оценке производителя, достаточно для поездок продолжительностью от 3 до 5 дней. Внутри предусмотрены две перегородки, двусторонняя U-образная молния и подкладка с бархатистой текстурой, которой приписываются антибактериальные свойства. Для защиты багажа используется кодовый замок TSA с центральной кнопкой, позволяющей одновременно открывать оба запорных механизма.