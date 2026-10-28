Toyota создала спецвнедорожники для российской зимы: Land Cruiser, Sequoia и Tundra получили гусеницы вместо колес

Toyota привезла на выставку SEMA в Лас-Вегасе пять необычных внедорожных концептов Snowhunter. Машины на базе Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia получили вместо обычных колёс гусеничные движители, а также набор аксессуаров для зимних путешествий.

Все пять концептов создали в дизайн-центре CALTY Design Research в Мичигане. Помимо гусениц, автомобили получили дополнительное оборудование для перевозки снаряжения, поездок по заснеженным маршрутам и преодоления сложных участков. Кузова окрашены в белый цвет и украшены серыми геометрическими узорами.

Пикап Tundra Snowhunter оснащён системой Toyota TrailLift Pro Rack System. Она включает места для хранения вещей и подвижную конструкцию, упрощающую погрузку велосипедов, каяков и другого оборудования на крышу.

Sequoia Snowhunter получил литые алюминиевые подножки, переднюю защитную пластину TRD, багажник Prinsu и грузовой бокс Thule Pulse 2. У концепта Land Cruiser Snowhunter такой же багажник, крепление Thule SnowPack для лыж, а также фирменные защитные пороги и пластины Toyota.

Tacoma Snowhunter разработан с расчётом на узкие зимние маршруты. Помимо гусениц предусмотрен багажник на крыше, полноразмерная платформа над кузовом, тент, системы хранения груза, подсветка кузова и оборудование для эвакуации застрявшего автомобиля.

Пятёрку замыкает 4Runner Snowhunter с фирменными рейлингами Toyota, багажником Prinsu и грузовым боксом Thule. Как и остальные концепты, он сочетает гусеничный ход с дополнительным оснащением для путешествий в условиях снега и бездорожья.