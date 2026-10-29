Это новая Nokia. Появилось первое изображение Nokia 2360 Flip

Компания HMD, развивающая линейку простых телефонов Nokia, готовит к выпуску модель Nokia 2360 Flip.

Устройство показал инсайдер HMD под ником @smashx_60, опубликовавший фотографию новинки. На снимке видны часть корпуса, решетка динамика и оранжевая кнопка SOS. Это указывает на подготовку к запуску.

Nokia 2360 Flip относится к категории обычных кнопочных телефонов, рассчитанных прежде всего на звонки и обмен SMS. В отличие от смартфонов, подобные устройства делают ставку на простое управление и основные функции связи. Отдельная кнопка экстренного вызова может оказаться полезной пожилым пользователям, которым важно быстро связаться с близкими или службами помощи.

Остальные характеристики пока не раскрыты. Неизвестны ёмкость аккумулятора, размеры экранов, поддерживаемые стандарты связи, стоимость и дата начала продаж. Предполагается, что модель предложит продолжительное время автономной работы, однако официальных данных об этом пока нет.