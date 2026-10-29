Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View сметают с полок: 1 миллион продаж за 50 дней и предзаказ на 60 дней из-за дефицита ⁠ 6

Широкоформатный смартфон Huawei Pura X View разошёлся тиражом более 1 млн устройств всего за 50 дней после выхода на рынок. Об этом сообщает RDObservation.

Источник изображения: Huawei через ITHome

По данным Tencent Mobile Market Insights, с 5 по 24 октября продажи модели в отдельные недели увеличивались почти на 100 тысяч устройств — это позволило Pura X View занять первое место по продажам среди флагманских моделей китайских брендов в соответствующей категории на некоторых маркетплейсах.

При этом с момента запуска Huawei Pura X View стал дефицитным товаром. Чтобы справиться с высоким спросом, Huawei 20 октября открыла программу предзаказа сроком на 60 дней.

Продажи Pura X View начались 9 сентября. Смартфон базируется на SoC Kirin 9030S, цена в Китае стартует с 6000 юаней (900 долларов) за версию с 12/256 ГБ. Особенность устройства — в широком дисплее с нетипичным соотношением сторон 16:9,5 Диагональ экрана составляет 6,39 дюйма, разрешение — 2232 × 1320 пикселей. Ширина рамки экрана — всего 1,05 мм. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Гц, заявленная пиковая яркость — 6500 нит. Защиту обеспечивает стекло Kunlun.