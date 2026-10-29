Представлен роутер ZTE Wi-Fi 7 с тремя гигабитными Ethernet-портами

Компания ZTE представила в Китае домашний маршрутизатор Xuntian BE3600 Qingyun Edition с поддержкой Wi-Fi 7. Новинка появилась на площадке JD.com по цене 249 юаней, однако на старте продаж её можно было приобрести за 199 юаней.

Роутер оснащён тремя гигабитными Ethernet-портами и поддерживает подключение двух WAN-каналов. Такая конфигурация позволяет распределять нагрузку между двумя интернет-подключениями или организовать резервный канал связи. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 7 и технологии MLO, которая позволяет задействовать два частотных диапазона для повышения эффективности беспроводного соединения. Также устройство поддерживает передачу IPTV и интернет-трафика по одному кабелю, упрощая подключение оборудования.

Источник изображения: ithome // ZTE

Аппаратная платформа включает двухъядерный процессор, четырёхъядерный нейропроцессор и отдельный чип Wi-Fi. Для расширения покрытия можно быстро создать Mesh-сеть из совместимых устройств ZTE, а маршрутизаторы других производителей использовать в роли точек доступа. Фирменное приложение предлагает инструменты настройки сети с применением ИИ: пользователи могут получить план размещения оборудования и отслеживать состояние соединения в разных помещениях.