Эта батарея уже получила контракты от нескольких автопроизводителей

Ресурс более 1 млн км, 3000 циклов и 500 км за 12 минут. Полутвердотельные аккумуляторы Svolt показали на фото ⁠ 1

Китайская компания SVOLT Energy начала выпуск первой партии гибридных полутвердотельных аккумуляторов Dragon Scale Armor, о чем мы уже сообщали, а теперь появились живые фото.

Новинка поддерживает высоковольтную архитектуру 900 В и зарядку мощностью до 6C. Первый серийный блок имеет ёмкость 100 кВт·ч и использует разработанную SVOLT технологию сочетания твёрдых и жидких компонентов, а также высокоскоростной процесс укладки элементов. По заявленным характеристикам, за 12 минут батарея способна пополнить запас энергии для пробега на 500 км.

Источник изображения: mydrivers // SVOLT

Производитель заявляет ресурс свыше 3000 циклов, что соответствует более чем 1 млн км пробега. Для защиты аккумулятор получил конструкцию Dragon Scale Armor с шестью слоями усиления днища и ударопрочностью, втрое превышающей требования национального стандарта. Двухслойная система жидкостного охлаждения должна помогать контролировать температуру при интенсивной зарядке. При этом батарея остаётся полутвердотельной: жидкий электролит сохраняется, но его количество существенно сокращено.

Источник изображения: mydrivers // SVOLT

SVOLT выбрала постепенный переход к полностью твердотельным решениям, рассчитывая использовать модернизированные существующие производственные линии вместо строительства новых. Это позволяет сдерживать затраты и ускорять коммерциализацию технологии. По данным компании, батареи уже заинтересовали несколько автопроизводителей, однако модели машин, в которых они появятся, пока не раскрываются.

Источник изображения: mydrivers // SVOLT

К концу 2027 года SVOLT намерена перевести производство своих тройных литиевых элементов на гибридную твердожидкостную технологию, а в 2028-м представить третье поколение таких аккумуляторов.