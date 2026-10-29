Ресурс более 1 млн км, 3000 циклов и 500 км за 12 минут. Полутвердотельные аккумуляторы Svolt показали на фото

Эта батарея уже получила контракты от нескольких автопроизводителей

Китайская компания SVOLT Energy начала выпуск первой партии гибридных полутвердотельных аккумуляторов Dragon Scale Armor, о чем мы уже сообщали, а теперь появились живые фото.

Новинка поддерживает высоковольтную архитектуру 900 В и зарядку мощностью до 6C. Первый серийный блок имеет ёмкость 100 кВт·ч и использует разработанную SVOLT технологию сочетания твёрдых и жидких компонентов, а также высокоскоростной процесс укладки элементов. По заявленным характеристикам, за 12 минут батарея способна пополнить запас энергии для пробега на 500 км.

Ресурс более 1 млн км, 3000 циклов и 500 км за 12 минут. Полутвердотельные аккумуляторы Svolt показали на фото
Источник изображения: mydrivers // SVOLT

Производитель заявляет ресурс свыше 3000 циклов, что соответствует более чем 1 млн км пробега. Для защиты аккумулятор получил конструкцию Dragon Scale Armor с шестью слоями усиления днища и ударопрочностью, втрое превышающей требования национального стандарта. Двухслойная система жидкостного охлаждения должна помогать контролировать температуру при интенсивной зарядке. При этом батарея остаётся полутвердотельной: жидкий электролит сохраняется, но его количество существенно сокращено.

Фото 1
Источник изображения: mydrivers // SVOLT

SVOLT выбрала постепенный переход к полностью твердотельным решениям, рассчитывая использовать модернизированные существующие производственные линии вместо строительства новых. Это позволяет сдерживать затраты и ускорять коммерциализацию технологии. По данным компании, батареи уже заинтересовали несколько автопроизводителей, однако модели машин, в которых они появятся, пока не раскрываются.

Фото 1
Источник изображения: mydrivers // SVOLT

К концу 2027 года SVOLT намерена перевести производство своих тройных литиевых элементов на гибридную твердожидкостную технологию, а в 2028-м представить третье поколение таких аккумуляторов.

Корпуса, системы питания и охлажденияИсточники:mydrivers

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