IBM впервые связала два квантовых процессора с точностью передачи состояний до 99,29%

Эксперимент приблизил создание масштабируемых модульных квантовых компьютеров

Инженеры IBM впервые продемонстрировали передачу квантовых состояний и запутанности между двумя независимыми процессорами.

В эксперименте участвовали два чипа Nighthawk R1, каждый со 120 сверхпроводящими кубитами. Процессоры соединили четырьмя алюминиевыми L-образными каналами с коаксиальными кабелями длиной около 80 см, перестраиваемыми промежуточными кубитами и элементами RF-SQUID.

IBM впервые связала два квантовых процессора с точностью передачи состояний до 99,29%
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Средняя точность передачи квантовых состояний достигла 99%, а максимальная составила 99,29%. Исследователи также реализовали двухкубитный вентиль между разными процессорами со средней точностью 94,75% и пиковой — 96,42%. Кроме того, им удалось создать межчиповую квантовую запутанность, в том числе одновременно сформировать две пары запутанных кубитов через соседние каналы. Соединительная система сохранила работоспособность после трёх температурных циклов, продемонстрировав низкие энергетические потери.

Работа поддерживает стратегию IBM по созданию модульных квантовых компьютеров: вместо постоянного увеличения числа кубитов на одном чипе компания намерена объединять несколько процессоров. Такой подход должен помочь справиться с ограничениями по тепловыделению и перекрёстным помехам. L-образные соединители можно устанавливать и расширять после размещения процессора в криогенной системе, что упрощает масштабирование архитектуры.

На 2029 год IBM запланировала запуск Quantum Starling — квантового компьютера с коррекцией ошибок, построенного на основе сотен микросхем.

ПроцессорыIBMИсточники:mydrivers

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