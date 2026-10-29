«Это то, что даем мы, но не дает Starlink». Названо преимущество спутниковой группировки «Рассвет» ⁠ 24

Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка назвал преимущество низкоорбитальной спутниковой системы «Рассвет», которую создают как альтернативу Starlink.

Главная особенность, что мы готовы обеспечить соответствие всем национальным требованиям в части контроля и фильтрации трафика. В этом смысле государство будет сохранять контроль над интернет-трафиком. Это то, что даем мы, но не дает Starlink. Максут Шадаев

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Министр заверил, что Россия обеспечит спутниковый, дешевый и быстрый интернет на территории всего земного шара, в том числе в странах Африки.

Ранее сообщалось, что Россия в 2028 году выведет на орбиту около 300 низкоорбитальных спутников.

Вы здесь видите космический аппарат. Вы все знаете про Starlink, про низкоорбитальную группировку. Это наш аналог. Больше 30 аппаратов уже на орбите... В 2028 году у нас будет около 300 аппаратов