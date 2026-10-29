Xiaomi превратили в iPhone: iOS 17 запустили на Xiaomi Redmi K90 Pro Max

Разработчик под ником @JiangLingXiaCao сообщил об успешном запуске iOS 17 на смартфоне Xiaomi Redmi K90 Pro Max. Проект по переносу операционной системы Apple уже получил поддержку ряда ключевых аппаратных компонентов. В частности, удалось адаптировать графический рендеринг на GPU, планирование задач между несколькими ядрами процессора, вывод изображения с частотой обновления 120 Гц и передачу данных через USB.

Исходный код проекта планируют опубликовать в открытом репозитории UniXNU, чтобы другие разработчики могли присоединиться к работе, добавлять функции и исправлять ошибки. Следующими задачами станут настройка Wi-Fi, регулировка яркости дисплея и обеспечение установки приложений в формате IPA. При наличии необходимых ресурсов команда также рассматривает создание собственной серверной среды для расширения системных возможностей.

При этом порт пока далёк от полноценной замены штатной прошивки. Из-за отсутствия совместимых драйверов многие аппаратные компоненты работают не полностью или вовсе недоступны. В частности, остаются проблемы с камерами, кнопками питания и регулировки громкости, сотовой связью и динамиками.