«Нет возгорания, нет взрыва». Батарея CATL пережила сильный удар и пожар

После столкновения с грузовиком аккумулятор не загорелся, а все три человека в салоне не пострадали

В китайском Тайчжоу произошло серьёзное ДТП с участием гибридного кроссовера Epicland X9 EREV, разработанного при участии Dongfeng и Huawei Qiankun.

По данным производителя, автомобиль остановился, когда в него сзади на высокой скорости врезался полностью загруженный самосвал. После столкновения задняя часть машины начала дымиться, а затем загорелась. Все три человека, находившиеся в салоне, не пострадали: двери сохранили работоспособность, позволив им своевременно покинуть автомобиль.

Источник изображения: carnewschina // Epicland Zeng Qinglin

Пожар потушили прибывшие экстренные службы. Последующая проверка показала, что тяговая батарея осталась неповреждённой и не загорелась. Представители Epicland заявили, что источником возгорания стали компоненты топливной системы, а не аккумуляторный блок. В X9 используется литий-железо-фосфатная батарея CATL.

Тот факт, что батарея не загорелась и не взорвалась, свидетельствует о высоком уровне структурной и термобезопасности конструкции автомобиля. Эти показатели соответствуют постоянно ужесточающимся требованиям отрасли «Нет возгорания, нет взрыва», вступившим в силу с июля этого года .