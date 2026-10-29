Доступны версии на 33 и 66 Вт с поддержкой быстрой зарядки и 19 уровнями электрической защиты

Они выдерживают прокол, нагрев и не загораются. Представлены внешние аккумуляторы на 20 000 мА•ч со встроенным кабелем и цветным экраном от iQOO

Компания iQOO представила два внешних аккумулятора ёмкостью 20 000 мА•ч. Младшая версия поддерживает зарядку мощностью 33 Вт и стоит 189 юаней (около 28 долларов), а вариант на 66 Вт оценён в 229 юаней (примерно 34 доллара) по стартовой цене.

Оба устройства выполнены в жёлтом корпусе из пластика PC и ABS размером 123 × 71 × 30 мм. Главная особенность конструкции — встроенный плоский кабель USB-C в оплётке, который одновременно служит ручкой для переноски. По заявлению производителя, он выдерживает 10 000 изгибов.

Источник изображения: gizmochina // iQOO

Помимо встроенного кабеля, предусмотрены разъёмы USB-A и USB-C, позволяющие подключать до трёх устройств одновременно. При использовании всех выходов суммарная мощность ограничивается 15 Вт. Есть и режим малого тока для зарядки наушников и умных часов. Вместо привычных светодиодов установлен цветной дисплей, отображающий остаток заряда, процесс подзарядки и коды ошибок: H1 сигнализирует о перегреве, H2 — о перенапряжении, H0 — о критической неисправности с отключением аккумулятора.

Внутри находятся два литий-полимерных элемента по 10 000 мА•ч с общей энергоёмкостью 74 Вт·ч, что ниже распространённого авиационного лимита в 100 Вт·ч. Производитель обещает сохранение не менее 80% исходной ёмкости после 300 циклов зарядки. Модель на 33 Вт поддерживает PD 3.0, PPS и QC 2.0, а версия на 66 Вт — PD 3.2 с AVS и входную мощность до 45 Вт. По данным iQOO, старшая версия за 30 минут заряжает iPhone 18 Pro до 73%, а MacBook Neo — до 33%.

Оба устройства соответствуют стандарту безопасности GB 47372-2026 и имеют сертификацию 3C. Это означает, что аккумуляторы успешно прошли строгие испытания на физический прокол и термическое воздействие (нагрев), не воспламенившись и не взорвавшись.