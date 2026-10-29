Представлен американский компактный ПК Thelio Prime с 96 ГБ ОЗУ, Ryzen 9 9950X и RTX 5070

Компания System76 представила настольный компьютер Thelio Prime в корпусе объёмом всего 11 литров. В максимальной конфигурации он оснащается процессором AMD Ryzen 9 9950X с 16 ядрами и 32 потоками, частотой до 5,7 ГГц и тепловым пакетом 170 Вт. За графику отвечает Nvidia GeForce RTX 5070 на архитектуре Blackwell с 6144 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR7. По приведённым производителем данным, такая видеокарта в среднем на 32% быстрее RTX 4070 в традиционных играх.

Система поддерживает до 96 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5 и накопители суммарным объёмом до 8 ТБ, устанавливаемые в два слота M.2, один из которых работает с PCIe 5.0. На передней панели расположены разъёмы USB Type-C и Type-A, сзади — дополнительные USB-порты, HDMI 2.1 и Ethernet 2.5GbE. Также предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Внутри корпуса из нержавеющей стали и алюминиевого сплава используются отдельные камеры охлаждения процессора и видеокарты, а питание обеспечивает блок мощностью 600 Вт.

Thelio Prime собирают на предприятии System76 в Денвере, штат Колорадо. Покупателям предложат предустановленную Pop!_OS 24.04 LTS или Ubuntu 24.04 LTS с графической средой COSMIC. Стартовая цена составляет 1600 долларов.