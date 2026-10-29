Открытие ставит под вопрос неизбежность гибели Земли: обнаружены три планеты, пережившие превращение своих звезд в красных гигантов

Примерно через 5 млрд лет Солнце также должно превратиться в красного гиганта

Исследователи из Юньнаньского университета обнаружили три планеты размером с Юпитер, которые сохранились после того, как их звезды прошли стадию красного гиганта. Для поиска использовался космический телескоп TESS NASA. Обычно стареющие звезды увеличиваются настолько, что поглощают небесные тела на близких орбитах, а после сбрасывания внешних слоев уменьшаются. Найденные планеты, по оценке ученых, пережили этот опасный этап.

Руководитель исследования Цянь Шэнбань отметил, что обнаружение сразу трех подобных объектов вряд ли можно объяснить случайностью. Вероятно, за их выживанием стоят общие физические закономерности, которые пока требуют дальнейшего изучения. Результаты показывают, что взаимодействие звезд с планетами на поздних этапах эволюции может быть сложнее, чем предполагали прежние модели.

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Примерно через 5 млрд лет Солнце также должно превратиться в красного гиганта. Согласно распространенным представлениям, оно расширится настолько, что поглотит Землю. Однако новые наблюдения указывают, что судьба планет в подобных системах не всегда предопределена. Пока открытие не доказывает, что Земля обязательно уцелеет, но заставляет ученых внимательнее изучить процессы, способные повлиять на будущее Солнечной системы.