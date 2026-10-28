Сверхзвуковой самолет NASA X-59 за год выполнил 41 полёт и разогнался до 1650 км/ч ⁠ 4

Год назад NASA впервые подняло в воздух экспериментальный сверхзвуковой самолёт X-59, созданный в рамках миссии Quesst. С тех пор аппарат выполнил ещё 40 полётов, постепенно расширяя диапазон скоростей, высот и условий эксплуатации.

Первый полёт состоялся 28 октября 2025 года. Тогда X-59 летал на небольшой высоте и низкой скорости, чтобы специалисты могли проверить работу бортовых систем. За последующий год самолёт поднялся на высоту около 17,1 км и достиг скорости 1,53 Маха (примерно 1650 км/ч).

Теперь программа переходит к следующему этапу испытаний — акустической проверке. Инженеры продолжат изучать лётные характеристики X-59, а затем сосредоточатся на анализе звука, который самолёт создаёт при сверхзвуковом полёте. В ходе будущих испытаний NASA будет записывать и исследовать звуковые импульсы на земле.

X-59 спроектирован так, чтобы на расчётной высоте около 16,8 км и скорости 1,4 Маха (около 1500 км) он не создавал привычный громкий звуковой удар. Вместо него люди на земле должны услышать тихий хлопок, сравнимый со звуком закрывающейся автомобильной двери на расстоянии примерно шести метров.