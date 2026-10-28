Около $65 млн к 2028 году будет вложено в расширение производства в Одаваре

Магнитные ленты пережили дискеты — и не сдаются: Fujifilm инвестирует рекордную сумму в производство магнитных лент в Японии ⁠ 2

Японская Fujifilm планирует инвестировать 10 млрд иен (около $65 млн) в расширение производства магнитных лент на заводе в городе Одавара. Как сообщает Nikkei Asia, компания рассчитывает увеличить производственные мощности к 2028 году. Это крупнейшее вложение Fujifilm в данное направление почти за 20 лет.

Несмотря на развитие SSD и жёстких дисков, магнитные ленты востребованы для архивного хранения больших объёмов информации. Они подходят для длительного хранения данных в автономном режиме.

Ещё одно преимущество магнитных лент — стоимость: расходы на хранение единицы информации на ленте могут составлять лишь четверть затрат при использовании обычного жёсткого диска. Это делает технологию привлекательной для архивов, дата-центров и других организаций, которым необходимо хранить огромные массивы редко используемых данных, так называемых «холодных» данных.