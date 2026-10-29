Системы Tianheng рассчитаны на работу в морозы и срок службы до 25 лет

Работа в мороз, 15 000 циклов со сроком службы до 25 лет. Натрий-ионные аккумуляторы CATL будут поставлять в Европу ⁠ 2

Китайская CATL подписала меморандум о взаимопонимании с европейским интегратором систем хранения энергии INTILION. В течение ближайших пяти лет компании планируют развернуть в Германии, Швейцарии и Австрии накопители Tianheng на основе натрий-ионных аккумуляторов общей ёмкостью 3 ГВт·ч. Их предполагается использовать для сглаживания пиковых нагрузок в электросетях, а также на промышленных и коммерческих объектах.

Одним из ключевых преимуществ Tianheng производитель называет работу при низких температурах: система способна поддерживать высокую мощность разряда при −20 °C. Заявленный ресурс превышает 15 000 циклов, а расчётный срок службы достигает 25 лет. Эффективность системы, по данным CATL, составляет более 96,5%. Такие характеристики делают накопители потенциально подходящими для регулирования частоты электросетей и эксплуатации в условиях холодной европейской зимы.

Источник изображения: mydrivers // CATL

В отличие от литий-ионных решений, натрий-ионные батареи не зависят от поставок лития и меньше подвержены влиянию колебаний его стоимости. CATL также отмечает их преимущества с точки зрения безопасности при создании крупных хранилищ энергии. После заключения соглашения общий портфель заказов компании на натрий-ионные накопители, как сообщается, достиг 70 ГВт·ч.