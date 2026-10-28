Boeing никак не взлетит: планы по выпуску самолётов сорваны, акции компании упали почти на 10% за день ⁠ 2

Boeing не сможет выполнить планы по производству самолётов 737 и поставкам лайнеров в 2026 году. Об этом заявил генеральный директор компании Келли Ортберг. На фоне пересмотра прогнозов акции авиастроителя подешевели почти на 10% — это худший результат за один торговый день более чем за полтора года.

Компания также ожидает, что свободный денежный поток будет расти медленнее, чем рассчитывали аналитики. Достичь показателя в $10 млрд Boeing планирует в 2029 году — на год позже ожиданий инвесторов. По прогнозу компании, в 2027 году свободный денежный поток составит около $3 млрд, в то время как консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагал $5,5 млрд. На результат повлияют снижение числа поставок и увеличение капитальных расходов.

Boeing перенесла достижение целевого темпа выпуска 47 самолётов 737 в месяц на начало 2027 года. Ещё в мае руководство рассчитывало выйти на этот уровень летом 2026-го. Из-за задержек компания также не выполнит план по поставке 500 самолётов за год.

В дальнейшем Boeing намерена увеличить производство до 52 самолётов 737 в месяц во второй половине 2027 года. Для этого новая сборочная линия в Эверетте должна выпускать по пять лайнеров ежемесячно. Кроме того, компании необходимо нарастить производство фюзеляжей на предприятии в Уичито, штат Канзас, которое ранее принадлежало Spirit AeroSystems.

Пока Boeing использует накопленные запасы фюзеляжей, поддерживая выпуск на более низком уровне. Теперь производство компонентов в Уичито придётся наращивать в соответствии с темпами сборки самолётов. Производство крыльев также остаётся одним из основных ограничений.

Также Boeing испытывает трудности с выпуском широкофюзеляжных 787 Dreamliner, а спор с поставщиком ранее остановил производство крыльев для грузовых 777 и самолётов 767, включая заправщики KC-46. Поставки компонентов уже возобновились, но последствия перебоев могут проявляться ещё несколько кварталов.

При этом компания рассчитывает, что сертификация 777-9 будет идти по графику и завершится к середине 2027 года. Boeing планирует поставить в следующем году от 10 до 15 таких самолётов.