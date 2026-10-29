Первый смартфон Huawei Starlight будет оснащен небольшим экраном

Huawei готовит первый смартфон суббренда Starlight, известного в Китае под названием Xingmang.

Устройство получит широкий корпус классической моноблочной конструкции и дисплей диагональю 6,39 дюйма. В качестве аппаратной платформы ожидается однокристальная система Kirin 9-й серии. Ранее сообщалось, что бренд будет ориентирован на доступные устройства с продажами преимущественно через интернет.

Huawei Pura X View Источник изображения: gizmochina // Huawei

Инженерный прототип оснащён 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Однако эти характеристики пока нельзя считать окончательными: производители нередко используют в тестовых образцах конфигурации высокого уровня, которые не переходят в серийные устройства. Особенно необычно терабайтное хранилище выглядит для марки, которая, как предполагается, будет ориентироваться на покупателей с ограниченным бюджетом.

Остальные характеристики смартфона пока не раскрываются. Неизвестны его название, параметры камер, ёмкость аккумулятора, стоимость и дата выхода.