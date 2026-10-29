После атак дронов на российские дата-центры Cloud.ru создаёт резерв мощностей

Cloud.ru планирует заранее резервировать вычислительные мощности для крупных корпоративных проектов на фоне роста спроса после октябрьских атак на дата-центры российских облачных провайдеров, о чем пишет Коммерсантъ. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Лобоцкий. По его словам, подобные инциденты затрагивают всю облачную отрасль, а не только отдельных операторов.

Компания заблаговременно согласовывает с заказчиками объёмы ресурсов, конфигурации и сроки их предоставления. Если проект требует значительных мощностей, их могут выделять поэтапно. Для менее требовательных задач Cloud.ru сохраняет резерв, при этом подключение новых клиентов продолжается. Одновременно провайдер разрабатывает дополнительные варианты географического резервирования, включая использование дата-центров в дружественных странах.

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Такие решения пока предлагаются индивидуально: при выборе площадки учитываются тип данных, архитектура информационных систем, требования безопасности и законодательные ограничения. Критического дефицита обычных серверов компания не фиксирует, однако мировое предложение высокопроизводительных графических процессоров (GPU) не покрывает спрос. После атак увеличилась потребность в резервной инфраструктуре и оперативном переносе вычислительных нагрузок, а стоимость некоторых компонентов и сроки их поставки выросли.