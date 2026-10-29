Представлен совершенно новый космоплан Delta от Virgin Galactic: в космос — за $850 тысяч

Virgin Galactic представила новую линейку космопланов — Delta. Первый аппарат получил название Spaceship Apeiron — от древнегреческого слова, означающего «безграничный». В опросе участвовали тысячи человек из 83 стран на шести континентах.

Apeiron стал победителем среди четырёх финалистов. Изначально сотрудники компании предложили 276 вариантов названия, из которых выбрали Horizon, Explorer, Ascend и Apeiron. Последний вариант набрал больше всего голосов.

В день презентации космоплан планировали перевезти с производственного предприятия в Месе, штат Аризона, на космодром Spaceport America в Нью-Мексико. Там инженерам предстоит завершить подготовку бортового программного обеспечения и провести последние работы перед началом лётных испытаний. Для транспортировки аппарат закрепят на самолёте-носителе VMS Eve.

Новые космопланы Delta должны заменить предыдущую модель VSS Unity, которая выполнила семь суборбитальных полётов с пассажирами в 2023–2024 годах. Virgin Galactic приостановила полёты Unity, чтобы сосредоточиться на разработке аппарата нового поколения. Компания рассчитывает возобновить коммерческие рейсы в середине 2027 года.

Каждый аппарат линейки Delta сможет перевозить до шести пассажиров. После выхода на регулярную эксплуатацию Virgin Galactic планирует выполнять на каждом аппарате до восьми полётов в месяц. Второй космоплан уже строится.

По данным отчётности компании за второй квартал 2026 года, около 675 клиентов всё ещё ожидают своих полётов. Более 100 из них уже начали первоначальную подготовку. Остальные пассажиры должны подключиться к ней по мере ввода второго аппарата в эксплуатацию.

Цена билета на суборбитальный полёт тоже заметно выросла. Когда Virgin Galactic начала продавать места в 2014 году, они стоили около 200 тысяч долларов. Теперь стоимость одного места достигает 850 тысяч долларов.

Как и VSS Unity, космопланы Delta предназначены для коротких суборбитальных путешествий, а не для выхода на орбиту Земли. Они должны подниматься выше линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 км. Пассажиры смогут провести несколько минут в невесомости и увидеть Землю с большой высоты.