Менее 10%: раскрыта доля российского оборудования в инфраструктуре облачного провайдера Cloud.ru

Отечественные решения занимают менее 10% ресурсов провайдера, но активнее применяются в регулируемых системах

На российское оборудование приходится менее 10% всей инфраструктуры облачного провайдера Cloud.ru, о чем пишет Коммерсантъ.

При этом в регулируемых контурах его доля заметно выше. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Лобоцкий. По его словам, выбор техники зависит от требований конкретных проектов к производительности, надёжности, безопасности и стоимости эксплуатации.

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В инфраструктуре Cloud.ru используются серверы и системы хранения данных российских производителей Yadro и «Аквариус», а также сетевое оборудование компаний B4Com и Eltex. Отечественные решения применяются и в государственных проектах: в частности, значительная часть инфраструктуры «Гостеха» построена на российском оборудовании. Таким образом, уровень локализации различается в зависимости от назначения и требований информационной системы.

Для наиболее ресурсоёмких задач искусственного интеллекта Cloud.ru продолжает использовать оборудование разных производителей. Как пояснил Лобоцкий, российские решения в сегменте массовых графических ускорителей пока не способны полностью удовлетворить потребности провайдера.