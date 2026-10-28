«Звезда» продолжает работать: в «Роскосмосе» объяснили, что происходит на МКС

Служебный модуль «Звезда» российского сегмента МКС продолжает частично использоваться, необходимости в его консервации нет. Об этом сообщил заместитель главы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, слова которого привёл член общественного совета госкорпорации, научный журналист Михаил Котов.

По словам Крикалева, безопасность экипажа не вызывает сомнений. Внутри модуля поддерживается давление на уровне 200–250 мм рт. ст., его штатные функции сохраняются. В частности, «Звезда» по-прежнему используется для операций по дозаправке и выдачи импульсов коррекции орбиты станции.

Российские специалисты совместно с американскими и другими международными партнёрами продолжают работу над вопросами технического состояния модуля. Эта тема регулярно обсуждается на встречах с NASA в рамках научно-технического взаимодействия.

Как подчеркнул Крикалев, решения о техническом состоянии и дальнейшей эксплуатации модулей МКС принимаются совместно с международными партнёрами. Они заинтересованы в сохранении функциональности «Звезды»: модуль играет важную роль в обеспечении станции топливом и её коррекции, а также может служить резервом при подготовке к затоплению МКС.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA потребовало законсервировать камеру российского модуля «Звезда» из-за утечек воздуха.