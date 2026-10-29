Пьезоэлектрическое охлаждение и крепление к смартфону без магнитов. Представлен Huawei Wind Chaser

Huawei представила Wind Chaser Cooling Stand — компактный аксессуар для охлаждения смартфонов со складной подставкой. Устройство выполнено из алюминиевого сплава, весит около 27 г и раскрывается на угол до 110 градусов, позволяя устанавливать телефон вертикально или горизонтально.

Вместо традиционного миниатюрного вентилятора с лопастями и электродвигателем используется безлопастная пьезоэлектрическая система толщиной всего 0,65 мм. Её керамический элемент создаёт воздушный поток за счёт вибраций с частотой 29 000 раз в секунду. Предусмотрены два режима работы. По заявлению Huawei, скорость выходящего воздуха более чем вдвое превышает показатель обычных миниатюрных механических вентиляторов. Конструкция также включает гибкую систему виброизоляции.

Для крепления применяются микроскопические присоски, разработанные по принципу сцепления лап геккона. Почти 400 000 точек контакта обеспечивают силу сцепления до 40 Н без использования клея или магнитов. Аксессуар совместим с различными смартфонами и чехлами, а после снятия не должен оставлять следов.

Цена Wind Chaser Cooling Stand составляет 299 юаней (около 45 долларов). Продажи в Китае начнутся 7 ноября 2026 года в интернет-магазине Huawei, авторизованных магазинах и фирменных салонах.