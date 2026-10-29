Motorola Signature 27 будет дороже Samsung Galaxy S26 Ultra: суперфлагман Moto получит Snapdragon 8 EE Gen 6, батарею 7000 мАч, звук Bang & Olufsen, 7 лет обновлений и камеру на 200 Мп
Релиз интересной новинки Motorola ожидается в ноябре
Флагманский смартфон Motorola Signature 27 появился на португальской торговой площадке MegaPC по цене, превышающей стоимость Samsung Galaxy S26 Ultra. На это обратил внимание ресурс Android Treasure.
Версия Motorola Signature 27 с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти оценена в 1595 евро. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 Ultra с таким же объёмом памяти предлагается за 1450 евро. Версия Galaxy S26 Ultra с 256 ГБ в том же интернет-магазине предлагается за 1300 евро.
Motorola Signature 27 — это будущий флагманский камерофон бренда. Он будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Аппарат получит экран AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и кадровой частотой 165 Гц, аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч.
В основной камере будут три модуля: разрешение датчиков основного и модуля со сверхширокоугольным объективом составит 50 Мп, а в модуле с перископным объективом и 5-кратным оптическим зумом будет 200-мегапиксельный сенсор. Смартфон получит металлическую боковую рамку и аудиосистему Bang & Olufsen. Еще один важный момент: Motorola Signature 27 будет обновляться долго — в течение 7 лет.
Между тем Motorola готовит и другую новинку — складной смартфон Razr Flex 27 с большим внутренним экраном. По предварительным данным, устройство станет конкурентом Apple iPhone Duo и Samsung Galaxy Z Fold8. Ему приписывают SoC Snapdragon 8 Gen 5.
Ранее сообщалось, что премьера Motorola Signature 27 состоится в ноябре.