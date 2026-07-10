Китай освоил многоразовые ракеты: в КНР успешно запустили ракету Long March 10B и «словили» ее первую ступень

Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты-носителя после запуска: запуск новой ракеты CZ-10B (Long March 10B) состоялся 10 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань и завершился полным успехом.
Примерно через шесть минут после старта, после отделения второй ступени, первая ступень выполнила управляемый спуск и вертикально приземлилась на экспериментальную морскую платформу. По данным агентства Xinhua, это первый подобный успешный эксперимент в истории китайской космонавтики.
Особенностью испытания стало использование новой морской платформы, оборудованной специальной сетевой системой для приема ускорителя. По заявлению китайской стороны, подобная технология применяется впервые в мировой практике.
Ракета вывела на орбиту демонстрационную полезную нагрузку. Для самой ракеты этот запуск стал дебютным — использовался первый летный экземпляр CZ-10B (Y1).
Long March 10B представляет собой двухступенчатую жидкостную ракету, разработанную Китайским исследовательским институтом ракетной техники. Первая ступень работает на жидком кислороде и керосине, вторая — на жидком кислороде и метане. Ракета имеет длину 63 метра, диаметр 5 метров и стартовую массу около 760 тонн. По своим характеристикам она сравнима с американской Falcon 9 от SpaceX.
Запуск также стал 656-й миссией семейства ракет «Чанчжэн» (Long March).
Важно отметить, что Китай уже проводил испытания технологий вертикальной посадки на экспериментальных аппаратах, однако нынешний запуск стал первым успешным возвращением первой ступени полноценной орбитальной ракеты после выполнения реального космического полета.
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