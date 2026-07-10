Китай освоил многоразовые ракеты: в КНР успешно запустили ракету Long March 10B и «словили» ее первую ступень

Китай впервые успешно вернул первую ступень ракеты-носителя после запуска: запуск новой ракеты CZ-10B (Long March 10B) состоялся 10 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань и завершился полным успехом.

Изображение: Xinhua

Примерно через шесть минут после старта, после отделения второй ступени, первая ступень выполнила управляемый спуск и вертикально приземлилась на экспериментальную морскую платформу. По данным агентства Xinhua, это первый подобный успешный эксперимент в истории китайской космонавтики.

Особенностью испытания стало использование новой морской платформы, оборудованной специальной сетевой системой для приема ускорителя. По заявлению китайской стороны, подобная технология применяется впервые в мировой практике.

Ракета вывела на орбиту демонстрационную полезную нагрузку. Для самой ракеты этот запуск стал дебютным — использовался первый летный экземпляр CZ-10B (Y1).

Long March 10B представляет собой двухступенчатую жидкостную ракету, разработанную Китайским исследовательским институтом ракетной техники. Первая ступень работает на жидком кислороде и керосине, вторая — на жидком кислороде и метане. Ракета имеет длину 63 метра, диаметр 5 метров и стартовую массу около 760 тонн. По своим характеристикам она сравнима с американской Falcon 9 от SpaceX.

Запуск также стал 656-й миссией семейства ракет «Чанчжэн» (Long March).