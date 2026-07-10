Иностранные SIM-карты больше не помогают обходить блокировки в России

Иностранные SIM-карты больше не позволяют обходить блокировки интернет-ресурсов, действующие на территории России. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пользователей, представителей отрасли и Минцифры, роуминговый интернет-трафик теперь фильтруется по тем же правилам, что и трафик российских операторов.

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Ранее некоторые пользователи приобретали SIM-карты зарубежных операторов, поскольку при подключении через международный роуминг интернет-трафик мог направляться через инфраструктуру иностранного оператора. Это позволяло получать доступ к части сервисов, заблокированных в России, без использования VPN.

Теперь такая схема перестала работать. При этом доступ к сервисам, которые сами ограничили работу в России, а не были заблокированы российскими властями, в ряде случаев сохраняется. Среди примеров называют Netflix и некоторые зарубежные нейросети.