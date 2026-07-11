ИИ-стойка Nvidia Rubin Ultra будет стоить около 21 млн долларов, согласно расчётам аналитиков

ИИ-стойка ускорителей Nvidia Rubin Ultra будет стоить около 21 млн долларов против примерно 4 млн в случае стойки Blackwell Ultra и примерно 6-9 млн для стойки Rubin. Таков подсчёт аналитиков BofA Global Research.
При этом только на память HBM в случае стойки Rubin Ultra придётся около 1,5 млн долларов, а ведь там используется ещё и SOCAMM2.
Анализ источника говорит, что стоимость в пересчёте на 1 ГБ памяти у стойки Rubin Ultra будет почти ровно такой же, как и у Rubin: 18,49 против 18,4 доллара. Однако самой памяти будет намного больше: 576 ГБ HBM на GPU против 288 ГБ. В итоге всего в стойке будет почти 83 ТБ памяти HBM.
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