ИИ-стойка Nvidia Rubin Ultra будет стоить около 21 млн долларов, согласно расчётам аналитиков

При этом только на память HBM в случае стойки Rubin Ultra придётся около 1,5 млн долларов, а ведь там используется ещё и SOCAMM2.

Анализ источника говорит, что стоимость в пересчёте на 1 ГБ памяти у стойки Rubin Ultra будет почти ровно такой же, как и у Rubin: 18,49 против 18,4 доллара. Однако самой памяти будет намного больше: 576 ГБ HBM на GPU против 288 ГБ. В итоге всего в стойке будет почти 83 ТБ памяти HBM.