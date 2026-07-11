Малопроизводительные, зато энергоэффективные процессоры. Lenovo представила свои первые ноутбуки ThinkPad на CPU Intel Wildcat Lake

Компания Lenovo представила свои первые ноутбуки на основе процессоров Intel Wildcat Lake. Ими стали модели ThinkPad E14 Gen 8 и ThinkPad E16 Gen 4.

Новинки теперь доступны с процессорами Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 и Core 7 360. Все они, напомним, имеют лишь два больших ядра и четыре ядра LP. Это низкопроизводительные, но при этом крайне энергоэффективные CPU.

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Ноутбуки не имеют дискретных GPU, предлагают до 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом до 1 ТБ. Младшая модель оснащена 14-дюймовым экраном, а старшая предлагает 16-дюймовый. Оба варианта опираются на панели IPS с кадровой частотой до 120 Гц и разрешением WUXGA.