Где есть бензин? 2ГИС запустил карту с наличием топлива по всей России

2ГИС запустил сервис, который показывает наличие топлива на автозаправках по всей России. Новая карта охватывает более 29 тысяч АЗС — практически все заправочные станции страны — и уже доступна в приложении 2ГИС и на отдельном сайте.
Информация о наличии топлива формируется сразу из двух источников:
- обезличенных данных о банковских транзакциях, предоставленных Сбером;
- сообщений самих пользователей, которые могут отмечать наличие различных видов топлива непосредственно в приложении.
Для каждой АЗС отображается наличие конкретных видов топлива, актуальные цены, ограничения на отпуск топлива (например, лимиты или возможность заправки канистр), наличие очередей и их примерная длина.
Пользователи могут применять фильтры по этим параметрам и сразу строить маршрут до выбранной заправки.
По словам руководителя продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергея Кириллова, объединение банковских данных и информации от пользователей должно помочь водителям быстрее находить работающие АЗС с нужным видом топлива.
В компании также сообщили, что интерес к поиску заправок заметно вырос. С середины июня количество ежедневных запросов АЗС в приложении увеличилось в семь раз по сравнению со средним уровнем прошлого года, а максимальный показатель был зафиксирован 3 июля — тогда пользователи искали заправки в 13 раз чаще обычного.
Напомним, ранее аналогичный сервис появился у Сбера.
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