Где есть бензин? 2ГИС запустил карту с наличием топлива по всей России

2ГИС запустил сервис, который показывает наличие топлива на автозаправках по всей России. Новая карта охватывает более 29 тысяч АЗС — практически все заправочные станции страны — и уже доступна в приложении 2ГИС и на отдельном сайте.

Изображение сгенерировано Gemini

Информация о наличии топлива формируется сразу из двух источников:

обезличенных данных о банковских транзакциях, предоставленных Сбером;

сообщений самих пользователей, которые могут отмечать наличие различных видов топлива непосредственно в приложении.

Для каждой АЗС отображается наличие конкретных видов топлива, актуальные цены, ограничения на отпуск топлива (например, лимиты или возможность заправки канистр), наличие очередей и их примерная длина.

Пользователи могут применять фильтры по этим параметрам и сразу строить маршрут до выбранной заправки.

По словам руководителя продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергея Кириллова, объединение банковских данных и информации от пользователей должно помочь водителям быстрее находить работающие АЗС с нужным видом топлива.