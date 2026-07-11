Стандарт для OLED-мониторов нового поколения. VESA анонсировала стандарт DisplayHDR True Black 1400

Организация VESA ввела новый стандарт DisplayHDR True Black 1400 для OLED-экранов нового поколения. Таких мониторов на рынке пока нет, хотя есть уже как минимум один ноутбук.

Как можно узнать из названия, DisplayHDR True Black 1400 подразумевает, что экран может достигать пиковой яркости не ниже 1400 кд/кв.м. При этом он должен сохранять уровень чёрного цвета не выше 0,0005 кд/кв.м, а яркость на всей площади экрана должна быть не ниже 700 кд/кв.м. Само собой, чем крупнее дисплей, тем сложнее этого достичь.