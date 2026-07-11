Стандарт для OLED-мониторов нового поколения. VESA анонсировала стандарт DisplayHDR True Black 1400

Организация VESA ввела новый стандарт DisplayHDR True Black 1400 для OLED-экранов нового поколения. Таких мониторов на рынке пока нет, хотя есть уже как минимум один ноутбук.
Как можно узнать из названия, DisplayHDR True Black 1400 подразумевает, что экран может достигать пиковой яркости не ниже 1400 кд/кв.м. При этом он должен сохранять уровень чёрного цвета не выше 0,0005 кд/кв.м, а яркость на всей площади экрана должна быть не ниже 700 кд/кв.м. Само собой, чем крупнее дисплей, тем сложнее этого достичь.
Технология OLED-дисплеев продолжает стремительно развиваться, и программы сертификации VESA должны развиваться вместе с ней, чтобы обеспечивать существенное улучшение характеристик дисплеев. Стандарт DisplayHDR True Black 1400 устанавливает новый премиальный уровень, который учитывает последние достижения в области производительности OLED HDR, одновременно вселяя в создателей контента и потребителей уверенность в том, что сертифицированные дисплеи могут обеспечить исключительное качество изображения. Этот новый уровень представляет собой важный шаг вперед для создания HDR-контента и обеспечения премиального качества просмотра
Компания Samsung уже приветствовала введение новой сертификации и планирует продемонстрировать соответствующие панели OLED и QD-OLED на различных выставках в конце этого года. При этом Lenovo первой выпустила продукт, который имеет соответствующий сертификат. Это ноутбук Yoga Pro 16.
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