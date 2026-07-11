2027 год — худший год для апгрейда ПК? SK hynix назвала следующий год худшим с точки зрения предложения чипов памяти

А в целом в компании прогнозируют дефицит памяти и после 2030 года

Глава южнокорейской компании SK hynix Квак Но Чжон заявил, что мировой рынок памяти столкнется с самым серьезным дефицитом в своей истории в 2027 году. По его словам, спрос на микросхемы будет значительно превышать возможности производителей не только в ближайшие годы, но и, вероятно, до конца десятилетия.

Изображение: SK hynix

«Мы прогнозируем, что следующий год станет худшим в истории отрасли с точки зрения предложения. Мы также ожидаем, что спрос клиентов будет превышать наши производственные мощности даже после 2030 года», — заявил глава SK hynix в интервью Reuters.

Главным фактором роста спроса стала стремительная экспансия технологий искусственного интеллекта. Современные ИИ-ускорители требуют огромных объемов высокоскоростной памяти HBM, которая используется в решениях Nvidia и AMD.

В отличие от обычной оперативной памяти DDR5, производство HBM значительно сложнее. Такие чипы требуют более сложных технологических процессов, передовых методов упаковки и большего количества кремниевых пластин на один готовый модуль.

Из-за этого крупнейшие производители памяти — SK hynix, Samsung Electronics и Micron Technology — активно переводят часть производственных мощностей на выпуск HBM. Однако это приводит к сокращению объемов производства традиционной памяти для компьютеров, серверов и других устройств.

Дополнительное давление на рынок создают долгосрочные контракты между производителями памяти и крупнейшими заказчиками. Такие соглашения позволяют компаниям заранее резервировать производственные мощности, но одновременно уменьшают доступность чипов для остальных покупателей.

При этом ситуация на рынке постепенно меняется. По данным аналитической компании TrendForce, контрактные цены на DRAM в третьем квартале 2026 года могут вырасти на 15–18% по сравнению с предыдущим кварталом. Это все еще значительный рост, однако он заметно ниже предыдущих темпов подорожания.